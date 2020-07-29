Düzce'de samanlık ve ev yandı, köylüler itfaiyecilere ayran ikram etti - Son Dakika

Düzce'de samanlık ve ev yandı, köylüler itfaiyecilere ayran ikram etti

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde samanlıkta çıkan yangında alevler 2 katlı eve sıçradı. Yangında ev ve samanlık yanarken, köylüler dumandan etkilenen itfaiyecilere ayran ikram etti.

Öğle saatlerinde, Çilimli ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde Halis Tok'a ait 2 katlı evin yanında bulunan samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm samanlığı saran yangında, alevler 2 katlı eve sıçradı. Kısa sürede tüm evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Düzce, Gümüşova, Çilimli ve Cumayeri belediyelerine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevrede bulunan vatandaşlar da çeşme hortumlarıyla yangına müdahale ederek, itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Köylüler, dumandan etkilenen itfaiye erlerine ayran ikram etti. Ayran içen itfaiyeciler soğutma çalışmalarına devam etti. Yangında ev ve samanlık kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.