Düzce'de samanlıkta başlayan yangın 3 katlı evi küle döndürdü - Son Dakika

Düzce'de samanlıkta başlayan yangın 3 katlı evi küle döndürdü

Düzce Çilimli ilçesinde samanlıkta başlayan yangın 2 ev, 2 kuruluk ve 1 ahıra sıçradı.

Düzce'de samanlıkta başlayan yangın 3 katlı evi küle döndürdü, System.String[]

Düzce Çilimli ilçesinde samanlıkta başlayan yangın 2 ev, 2 kuruluk ve 1 ahıra sıçradı. İtfaiye ekipleri, 3 katlı evin tamamen yandığı yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Çilimli ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Samanlığı saran alevlerin sıçradığı 3 katlı bina, 2 kuruluk, 1 ahır ve bir tek katlı ev de yanmaya başladı. 3 katlı evin tamamen yandığı yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmaları sürdürüyor. - DÜZCE

İtfaiye, Çilimli, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 04:25

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de samanlıkta başlayan yangın 3 katlı evi küle döndürdü - Son Dakika
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