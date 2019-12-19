Düzce'de samanlıkta çıkan yangında maddi hasar oluştu - Son Dakika

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Selamlar köyünde bulunan Adnan Dursun'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmekte zorlanan köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmasıyla tamamen söndürülen yangının ardından samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında samanlıkta hayvan olmadığı öğrenildi.