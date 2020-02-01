Düzce'de şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine Düzce ve Sakarya 'dan sağlık ekipleri sevk edildi.

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Çin'den "koronavirüs biyolojik saldırı" iddiasıyla ilgili açıklama geldi

8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Kızılay'da bu kez cinsel istismar skandalı!