Düzce'de şarampole devrilen tarım aracındaki baba öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de şarampole devrilen tarım aracındaki baba öldü, oğlu yaralandı

Düzce'de şarampole devrilen tarım aracındaki baba öldü, oğlu yaralandı

31.05.2023 16:44

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hemşin köyünde H.K. (42) idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile babası Arif K. (65) yaralandı.

Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı baba Arif K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de şarampole devrilen tarım aracındaki baba öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika
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