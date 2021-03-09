Sebze ve meyve halinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

Akınlar Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halindeki boş kasaların olduğu depoda sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Düzce 'de sebze ve meyve halinde çıkan yangında yaklaşık 1 ton soğan zarar gördü.

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