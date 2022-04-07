Düzce'de şehir mezarlığındaki bazı mezarlar devrilen ağaçlar nedeniyle zarar gördü - Son Dakika

Düzce'de şiddetli rüzgar nedeniyle Şehir Mezarlığı'ndaki bazı ağaçların devrilmesiyle mezarlarda hasar oluştu.

Kent genelinde hafta sonu etkili olan şiddetli rüzgardan dolayı Düzce Şehir Mezarlığı'nda bazı ağaçlar mezarların üzerine devrildi.

Bazı mezarların taşları kırılırken, Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler ile Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Zarar gören mezarların ise belediye tarafından onarılacağı belirtildi.