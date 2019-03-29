Son Dakika Haberleri: Düzce'de Şehitler Adına Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Düzce'de Şehitler Adına Hatıra Ormanı Oluşturuldu

56 dakika önce

Düzce'de Çocuk Hakları Komisyonu üyeleriyle devlet koruması altında bulunan çocuklar, şehitler adına hatıra ormanı oluşturdu.

Düzce'de Şehitler Adına Hatıra Ormanı Oluşturuldu, System.String[]
Düzce'de Çocuk Hakları Komisyonu üyeleriyle devlet koruması altında bulunan çocuklar, şehitler adına hatıra ormanı oluşturdu.

Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, şehitler adına hatıra ormanı oluşturmak adına çalışma başlattı.

Kentte devlet koruması altında olan ve yabancı uyruklu yaklaşık 50 çocuk, Kazıkoğlu köyü Değirmentepe mevkisinde bir araya geldi.

"Her Çocuğun Bir Ağacı Olacak ve Bu Ağaçlar Şehitlerimizi Yaşatacak" sloganı ile bölgeye 50 kestane, 50 akasya fidanı diken çocuklar, her bir fidanın üzerine de şehit isimlerini yazarak onların isimlerinin yaşamasını sağladı.

Programda, Vali Yardımcısı Abdülgani Mağ ve Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Zeki Yıldırım da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:06 Kaynak: AA

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