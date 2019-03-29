Düzce'de Şehitler Adına Hatıra Ormanı Oluşturuldu
56 dakika önce
Düzce'de Çocuk Hakları Komisyonu üyeleriyle devlet koruması altında bulunan çocuklar, şehitler adına hatıra ormanı oluşturdu.
Düzce
'de Çocuk Hakları Komisyonu üyeleriyle devlet koruması altında bulunan çocuklar, şehitler adına hatıra ormanı oluşturdu.
Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, şehitler adına hatıra ormanı oluşturmak adına çalışma başlattı.
Kentte devlet koruması altında olan ve yabancı uyruklu yaklaşık 50 çocuk, Kazıkoğlu köyü Değirmentepe mevkisinde bir araya geldi.
"Her Çocuğun Bir Ağacı Olacak ve Bu Ağaçlar Şehitlerimizi Yaşatacak" sloganı ile bölgeye 50 kestane, 50 akasya fidanı diken çocuklar, her bir fidanın üzerine de şehit isimlerini yazarak onların isimlerinin yaşamasını sağladı.
Programda, Vali Yardımcısı Abdülgani Mağ ve Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Zeki Yıldırım
da katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:06 Kaynak: AA
11 Yaşındaki Zeynep, Başına Tuğlayla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı
Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi
CHP'nin Adana Adayı Karalar, Şehit Eşinin Salondan Kovulduğu İddiasına Videoyla Yanıt Verdi