Düzce'de şehitler için dua edildi - Son Dakika
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Düzce'de şehitler için dua edildi

6 saat önce

DÜZCE'de vatandaşlar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak, şehitler için dua etti.

Düzce'de şehitler için dua edildi, System.String[]

DÜZCE'de vatandaşlar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak, şehitler için dua etti.

Düzce'de 50 araçlık konvoy oluşturan vatandaşlar, Düzce Adliyesi ile Anıtpark arasında 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları ile araç zinciri oluşturdu. Anıtpark'ta bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra şehitler için dua edildi. Gürbüz Keskin olası bir durum karşısında askere gitmeye hazır olduklarını dile getirerek, "Biz ülkemizin yanında olduğumuzu, bir ve beraber olduğumuzu, askerimizin, polisimizin yanında olduğumuzu göstermek için arkadaşlarımızla birlikte bu organizasyonu yaptık. Hep birlikte toplanıp, dualar ve İstiklal Marşı okuduk. Bizim acımızdır, ülkenin büyük kaybıdır. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepsi nur içinde yatsın, milletimizin başı sağ olsun. Bizim burada olan tüm arkadaşlarımızın çoğu vatani görevini yaptı. Şu anda bir gereklilik halinde tekrar askere gitmeye hazırız. Bir savaş ve olası durumda hazırız" dedi.


Düzce Adliyesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:50 Kaynak: DHA
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