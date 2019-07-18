Düzce'de sel, 10 kişi mahsur (3)

DÜZCE VE SAKARYA'DA MELEN ÇAYI ÇEVRESİNDEKİ KÖYLER SELDEN ETKİLENDİ

Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçesi ile Sakarya'nın Melen Çayı çevresindeki birçok köy selden etkilendi. Sel nedeniyle çok sayıda ev ve tarım alanları sular altında kaldı. Yolların sular altında kalması ve yaşanan heyelanlar nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çekilirken, mahsur kalanların kurtarılması için 3 helikopter devreye girdi. Düzce'de Dokuzdeğirmen, Yenitepe, Süngüt, Küplük, Açmabaşı, Harmankaya, Esmahanım köyleri ile karayolu ulaşımı kesildi. Birçok köyden ihbarlar gelirken, ekipler evlerinin üst katlarında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Valiliği tarafından kurulan kriz merkezine 30'un üzerinde ihbar geldi.

21 FINDIK İŞÇİSİ KURTARILDI

Akçakoca Esmahanım Köyü'nde mahsur kalan fındık işçileri helikopterle kurtarıldı. 21 fındık işçisi helikopterle Düzce Stadyumu'na indirilerek ambulanslarla kontrol için hastanelere götürüldü.

DERE TAŞTI

Akçakoca'da Çivi Deresi'nin taşması sonucu Merkez Camii'nin altında bulunan marketi sular bastı. Sabah namazı için camiye gelenler bir anda caminin çevresini sular basması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine görü Sakarya Kocaali Melen mevkiinde metrekareye 176,4 metreküp, Düzce Gölyaka Kardüz Yaylası'na 149 metreküp, Akçakoca'ya 75 metreküp yağmur düştü.

CAN KAYBI YOK

Düzce Valisi Zülkif Dağlı helikopterlerin bölgede kurtarma ve tarama çalışması yaptığını, bölgede can kaybı olmadığını, yaralanan kişi olmadığını belirterek, mahsur kalanların kurtarıldığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

EK GÖRÜNTÜLER TAKİP EDİLİYOR

DÜZCE - DHA

