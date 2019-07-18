Son Dakika Haberleri: Düzce'de sel, 10 kişi mahsur (4)
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Düzce'de sel, 10 kişi mahsur (4)

3 saat önce

39 KİŞİ HELİKOPTERLE KURTARILDIDüzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle mahsur kalan 39 kişi helikopterle kurtarıldı.

Düzce'de sel, 10 kişi mahsur (4), System.String[]

39 KİŞİ HELİKOPTERLE KURTARILDI
Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle mahsur kalan 39 kişi helikopterle kurtarıldı. Bölgede bulunan 2 helikopter tarama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Valilik Kriz merkezi, yolları kapanan, sular altında kalan köylerde evlerinde mahsur kalanlardan gelen yardım çağrıları üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

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Akçakoca, Cumayeri, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:26 Kaynak: DHA
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