Düzce'de sel, 10 kişi mahsur (4)
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39 KİŞİ HELİKOPTERLE KURTARILDIDüzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle mahsur kalan 39 kişi helikopterle kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:54 Kaynak: DHA
39 KİŞİ HELİKOPTERLE KURTARILDI
Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle mahsur kalan 39 kişi helikopterle kurtarıldı. Bölgede bulunan 2 helikopter tarama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Valilik Kriz Merkezi, yolları kapanan, sular altında kalan köylerde evlerinde mahsur kalanlardan gelen yardım çağrıları üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
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