Son Dakika Haberleri: Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (3)
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Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (3)

3 saat önce

7 KİŞİ ARANIYORDüzce Valiliği, 7 kişinin kaybolduğu ihbarı geldiğini, teyit ve arama çalışmalarının devam ettiğini açıklada.

Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (3), System.String[]

7 KİŞİ ARANIYOR
Düzce Valiliği, 7 kişinin kaybolduğu ihbarı geldiğini, teyit ve arama çalışmalarının devam ettiğini açıklada. Valiliğin açıklaması şöyle:
"İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerimiz araç ekipmanları ile sahada olup helikopterler marifetiyle Cumayeri ve Akçakoca ilçemizden 69 vatandaşımız kurtarılmış olup, 7 vatandaşımızla ilgili teyide muhtaç kayıp ihbarında bulunulmuştur. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatılmıştır."


Düzce Valiliği, Akçakoca, Cumayeri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:42 Kaynak: DHA
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