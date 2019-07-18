Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (4)

'EVİN İÇİNDE YAKLAŞIK YARIM METRE SU VARDI'

Düzce'de etkili olan şiddetli yağışla birlikte gelen selden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri de Cumayeri ilçesine bağlı Avlayan köyü oldu. 190 hanelik köy, sabaha karşı tamamen sel sularına teslim oldu. Sel sularından özellikle dere yatağındaki evler etkilendi. 77 yıldır köyde oturduğunu söyleyen Avni Koz'un evi de sel sularının bastığı evlerden biri oldu. Sabah ezanından sonra yağışın etkisini arttırdığını belirten Koz, "Baktım, sel yola doğru çıkmaya başladı. 5 dakika sonra evin içine su girmeye başladı. Evin içinde yaklaşık yarım metreden fazla sel suyu vardı" dedi.

'DERE KENARLARI BERBAT DURUMDA"

Köy muhtarı Mustafa Koz ise, "Saat 02.30'da başlayan yağmur sabah 05.50'de maalesef büyük bir sel baskınına neden oldu. 2 evimizin zemin katları oturulamaz halde. Bir hayvanımız telef oldu, bir arabamız da kullanılamaz hale geldi. Tabi sel birçok yerde yaşandı. Biz bu halimize şu an şükrediyoruz. Şimdiye kadar sadece bu anayolu açtık. Diğer taraflarımız komple duruyor. Dere kenarları berbat durumda. Bugünlük bu kadar. Yarın da devam edecek. Zaten sularımız da öğlen indi" diye konuştu.

"BEN 60 YAŞINDAYIM BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Koz, "Sabah kalktığımızda korkunç bir manzara vardı. Anlatılmaz bir manzaraydı. Bizden büyüklerimize sorduk, daha önce böyle bir şey görmemişler. Ben 60 yaşındayım, ben de böyle bir şey görmedim şimdiye kadar. Bu gördüğünüz alanlar komple su içindeydi. Her yer korkunç haldeydi" şeklinde konuştu.

Felaketin yaşandığını belirten bir başka köy sakini Yusuf Mutlu da sel sularında bir büyükbaş hayvanının telef olduğunu belirterek, yaklaşık 4 saattir iş yerindeki sel suları ve sonrasındaki çamurları tahliye etmeye çalıştıklarını söyledi.

Gökhan ÇELİK – Yılmaz OKUR, DÜZCE