Son Dakika Haberleri: Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (5)
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Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (5)

1 saat önce

21 KİŞİ KURTARILDIDüzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyünde sel nedeniyle mahsur kalan 21 kişi helikopterle kurtarıldı.

Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (5), System.String[]

21 KİŞİ KURTARILDI
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyünde sel nedeniyle mahsur kalan 21 kişi helikopterle kurtarıldı. Bacağından yaralanan bir kişi ise tedavisi için hastaneye kaldırıldı.


Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:53 Kaynak: DHA
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