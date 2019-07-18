Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (5)
1 saat önce
21 KİŞİ KURTARILDIDüzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyünde sel nedeniyle mahsur kalan 21 kişi helikopterle kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:00 Kaynak: DHA
21 KİŞİ KURTARILDI
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyünde sel nedeniyle mahsur kalan 21 kişi helikopterle kurtarıldı. Bacağından yaralanan bir kişi tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
DÜZCE
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