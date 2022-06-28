Düzce'de sel bilançosu; otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı (2) - Son Dakika
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Düzce'de sel bilançosu; otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı (2)

28.06.2022 14:46
Düzce'de sel bilançosu; otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı (2)

SELDE MAHSUR KALAN HAYVANLAR BOTLARLA KURTARILDIDüzce'de etkili olan sağanağın ardından su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde mahsur kalan hayvanları raftingciler kurtardı.

SELDE MAHSUR KALAN HAYVANLAR BOTLARLA KURTARILDI

Düzce'de etkili olan sağanağın ardından su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde mahsur kalan hayvanları raftingciler kurtardı. Köprübaşı Ömerefendi köyünde Melen Çayı'na bağlanan derelerde yaşanan taşkınların ardından köpekler ve büyükbaş hayvanlar bulundukları yerlerde mahsur kaldı. Botlarıyla taşkın bölgelerine gelen sporcular, uzun uğraşlar sonucu 2 büyükbaş hayvan ve 4 köpeği kurtardı.

20 EVİ SU BASTIDüzce Yahyalar Mahallesi'nde gece saatlerinde yağmur nedeniyle evleri su bastı. 20'ye yakın evin su altında kaldığı mahalleli  geceyi dışarıda geçirdi. Evini su basan Niyazi Hasıroğlu, "Hasar büyük, ev gitti, parkeler gitti, mobilyalar gitti. 20 santimetre su boşaltıyoruz sabahtan beri" dedi. Huri Kuşçu ise, "Sabah ezanı sonrası birden su geldi. Kum falan koyduk ama kumu yıktı, eve girdi. Ondan sonra bir şey yapamadık. Hemen dışarı çıktık. Kendimize bir şey olmasın dedik. Evde hiçbir şey kalmadı. Geceden beri dışarıdayız. Kalacak yerimiz yok" diye konuştu.

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Son dakika gündem: Düzce'de sel bilançosu; otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı Son dakika gündem: Düzce'de sel bilançosu; otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı Düzce'de sağanak etkisini sürdürüyor Düzce'de sağanak etkisini sürdürüyor
Kaynak: DHA

Düzce, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de sel bilançosu; otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de sel bilançosu; otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı (2) - Son Dakika
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