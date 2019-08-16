Son Dakika Haberleri: Düzce'de sel bölgesindeki çalışmalar yeniden başladı
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Düzce'de sel bölgesindeki çalışmalar yeniden başladı

47 dakika önce

Düzce'deki sel felaketinden en fazla zarar gören Esmahanım ve Uğurlu köylerinde ekipler, bayramda ara verilen çalışmaları sürdürüyor.

Düzce'de sel bölgesindeki çalışmalar yeniden başladı, System.String[]
Düzce'deki sel felaketinden en fazla zarar gören Esmahanım ve Uğurlu köylerinde ekipler, bayramda ara verilen çalışmaları sürdürüyor.
Düzce, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:57 
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