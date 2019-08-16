Düzce'de sel bölgesindeki çalışmalar yeniden başladı
47 dakika önce
Düzce'deki sel felaketinden en fazla zarar gören Esmahanım ve Uğurlu köylerinde ekipler, bayramda ara verilen çalışmaları sürdürüyor.
Düzce
'deki sel felaketinden en fazla zarar gören Esmahanım ve Uğurlu köylerinde ekipler, bayramda ara verilen çalışmaları sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:57
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