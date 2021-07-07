Düzce'de sel sebebiyle Zonguldak-Düzce yolu çift yönlü kapandı - Son Dakika

Düzce'de şiddetli yağmur sonrası oluşan sel sebebiyle D655 karayolunun Zonguldak-Düzce arası çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Düzce'de akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış sele neden oldu. Evlerde ve sokaklarda su taşkınları meydana gelirken, D655 karayolunun Zonguldak-Düzce arası çift yönlü trafiğe kapatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalar başlatıldı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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