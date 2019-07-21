Son Dakika Haberleri: Düzce'de selde 160 bin 500 tavuk, 59 büyükbaş ve 160 adet küçükbaş hayvan telef oldu
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Düzce'de selde 160 bin 500 tavuk, 59 büyükbaş ve 160 adet küçükbaş hayvan telef oldu

54 dakika önce

Düzce'de selden etkilenen bölgelerde yaraların sarılması için çalışmalar devam ederken, Esmahanım, Dilaver ve Uğurlu köyleri başta olmak üzere 24 köyde ilaçlama çalışmaları yapılıp, hayvan zayiat tespiti ve gömülmesi çalışmalarına da başlanıldı.

Düzce'de selde 160 bin 500 tavuk, 59 büyükbaş ve 160 adet küçükbaş hayvan telef oldu, System.String[]
Düzce'de selden etkilenen bölgelerde yaraların sarılması için çalışmalar devam ederken, Esmahanım, Dilaver ve Uğurlu köyleri başta olmak üzere 24 köyde ilaçlama çalışmaları yapılıp, hayvan zayiat tespiti ve gömülmesi çalışmalarına da başlanıldı. Yapılan tespitlere göre selde 160 bin 500 tavuk, 59 adet büyükbaş ve 160 adet küçükbaş hayvan telef oldu.

Düzce'de 2 kişinin cesedinin bulunduğu, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra selden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşların yaraları sarılıyor. Selden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu ve Esmahanım köylerinde Kızılay, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ekipleri selin etkilerini ortadan kaldırmak için aralıksız çalışıyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Cumartesi gününden itibaren Esmahanım, Dilaver ve Uğurlu köyleri başta olmak üzere 24 köyde ilaçlama çalışmaları yapılmaya başlanılıp, hayvan zayiat tespiti ve gömülmesi çalışmalarına da başlanıldı. Tespitlere göre 160 bin 500 tavuk, 59 adet büyükbaş ve 160 küçükbaş hayvan telef oldu. İlaçlama çalışmalarına 2 çamur vidanjör ve 2 ilaçlama aracı ile Uğurlu köyünde devam ediliyor.

Bölgede bir yandan da Çevre Sağlık İl Müdürlüğü teknikerleri tarafından düzenli olarak su örneği alınarak Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde ilaçlama ve ölen hayvan tespitine de devam ediliyor. Etrafa koku veren sel suları ve balçık altında telef olan tavuk vb. küçükbaş hayvanların tespiti ve kaldırılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. - DÜZCE
Uğurlu, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
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