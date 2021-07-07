DÜZCE'DE SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 27 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika

DÜZCE'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan şiddetli yağmur sonrası meydana gelen selde evlerinde mahsur kalan 27 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Ayrıca sel nedeniyle D655 karayolunun Zonguldak- Düzce arası çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı, Esmahanım ve Kırkharman köylerinde de yol çökmesi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan ve yoğun şekilde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. İl genelinde su baskınları meydana geldi. Sağanak özellikle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman ve Cumayeri ilçesine bağlı Mısırlık köyünde etkili oldu. Sağanak nedeniyle köylerde bulunan 9 hanedeki 27 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan köylüler AFAD, itfaiye ve DAKE ekipleri tarafından kurtarıldı. Gece saatlerinde yağmurun daha şiddetli şekilde yağacağının beklenmesi nedeniyle dere yataklarına yakın evlerde oturanların tahliyeleri sağlanıyor.

Selin etkilediği köylerle ilgili bilgiler veren Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Metin, "Bulunduğumuz yer Cumayeri ilçesine bağlı Yenitepe köyü Dere mahallesi. Burada mahallenin ortasından Mısırlık deresi akıyor. Bu derenin akşam saatlerinde başlayan yağmur sonucu aşırı taşmasıyla can kaybına engel olacak şekilde tehlikede olan evleri boşalttırdık. Düzce Belediyesi itfaiyesinden arkadaşlara 9 haneyi boşalttırdık. Bir kısmı Cumayeri'ndeki evlerine gitti. Bir kısmı yukarıdaki evlerine gitti. Birkaç evde hayvanlarıyla ilgili bazı sıkıntılar var. onlara da bakacağız. Can güvenliğiyle ilgili burada herhangi bir tehlike yok. İnşallah bu afette en kısa sürede sona erer. Yaklaşık 26 kişiyi Cumayeri'ne taşıdık. Evleri olmayanlarla ilgili öğretmenevi ve otelde misafir edebileceğimizi söyledik." dedi.

'TEKRAR CİDDİ BİR YAĞMUR BEKLİYORUZ'

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu da gece saatlerinde ciddi bir yağmur beklendiğini ve bu sebeple dere yataklarına yakın evlerde oturanların tahliyelerinin sağlandığını ifade ederek, "Şu anda Mısırlı Köyü Dere Mahallesi'ndeyiz. Burada ciddi bir sıkıntı oldu. Burada 27 kişi mahsur kalmıştı. Ekipler sağolsun herkes el birliğiyle bu vatandaşları kurtardı. Son olarak engelli bir bayan kurtarıldı. Sıkıntılı bir durum kalmadı. Genel olarak Akçakoca'da 2019'da selden etkilenen köylerde sorunlar vardı. Biraz önce Akçakoca Belediye Başkanı ile görüştüm. Orada da bir sıkıntı kalmamış. O konuda mutlaka vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım. Dere yataklarına yakın olan vatandaşlarımızın mutlaka evleri boşaltması lazım. Ekipler, burada dere yatakları yakınlarındaki vatandaşların yüksek noktalara götürülmesiyle ilgili çalışma yapılıyor. Şu anda durum iyi görünüyor. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Vatandaşlarımız tahliye ediliyor. Tekrar ciddi bir yağmur bekliyoruz. İnşallah sıkıntı yaşamayız." diye konuştu.