Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor (5)
1 saat önce
1 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDUDüzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi denizde görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:53 Kaynak: DHA
1 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi denizde görüldü. Helikopter ile denizdeki cesedin alınması için çalışma başlatıldı.
Diğer 6 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.
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