Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor (6)

BULUNAN KADIN CESEDİ

Düzce Valiliği, Akçakoca Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasında kadın cesedi bulunduğunu açıkladı. Dere yatağında bulunan kadının kimliği belirlenmeye çalışılıyor. Kaybolan 6 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.