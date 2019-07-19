Son Dakika Haberleri: Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor (6)
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Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor (6)

2 saat önce

BULUNAN KADIN CESEDİDüzce Valiliği, Akçakoca Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasında kadın cesedi bulunduğunu açıkladı.

Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor (6), System.String[]

BULUNAN KADIN CESEDİ
Düzce Valiliği, Akçakoca Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasında kadın cesedi bulunduğunu açıkladı. Dere yatağında bulunan kadının kimliği belirlenmeye çalışılıyor. Kaybolan 6 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.


Düzce Valiliği, Akçakoca, Uğurlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:46 Kaynak: DHA
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