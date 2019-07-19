Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor (6)
2 saat önce
BULUNAN KADIN CESEDİDüzce Valiliği, Akçakoca Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasında kadın cesedi bulunduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:46 Kaynak: DHA
BULUNAN KADIN CESEDİ
Düzce Valiliği, Akçakoca Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasında kadın cesedi bulunduğunu açıkladı. Dere yatağında bulunan kadının kimliği belirlenmeye çalışılıyor. Kaybolan 6 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.
'Kocanı sana aşık ettireceğim' dediği kadına 500 bin liralık senet imzalatan dolandırıcı bu kez yakayı ele verdi Maçka Parkı'nda güpegündüz kapkaç! Ağaçların arasından çıkıp genç kadının çantasını çaldılar 2 rengin birleştiği Karadeniz havadan görüntülendi! 7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü'nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı