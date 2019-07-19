Son Dakika Haberleri: Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor (8)
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Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor (8)

1 saat önce

KİMLİĞİ BELİRLENDİDüzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında cesedi bulunan kadının selde eşi ve bebeği ile kaybolan Fatma Töngel (42) olduğu tespit edildi.

Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor (8), System.String[]

KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında cesedi bulunan kadının selde eşi ve bebeği ile kaybolan Fatma Töngel (42) olduğu tespit edildi. Töngel'in cenazesi helikopter ile Akçakoca'daki şehir stadına götürülüp, Akçakoca Devlet Hastanesi morguna konuldu.


Akçakoca, Uğurlu, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:27 Kaynak: DHA
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