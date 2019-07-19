Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor (8)

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında cesedi bulunan kadının selde eşi ve bebeği ile kaybolan Fatma Töngel (42) olduğu tespit edildi. Töngel'in cenazesi helikopter ile Akçakoca'daki şehir stadına götürülüp, Akçakoca Devlet Hastanesi morguna konuldu.

