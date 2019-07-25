Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk 8 gündür aranıyor

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Pitbull cinsi köpeğe hamile kediyi parçalatan üç çocuk yakalandı

Geri sayım başladı! DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DGS sonucu sorgula!

Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocuklardan dehşete düşüren sözler: Ben seni vursam bile üzülmem