Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde, sel sularına kapılıp kaybolan 2 çocuğun arama çalışmaları sürüyor.

Düzce'de geçen Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü oldu. Selde 4'ü çocuk, 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere 7 kişi kayboldu. Cuma günü Fatma Töngel'in (42), pazar günü eşi Cengiz Töngel'in (53), önceki gün de 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesetleri bulundu. Dün ise Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan'ın(10) cesetleri bulundu.

Dün gece ara verilen, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, itfaiye ve DAKE'den oluşan 213 kişilik ekip tarafından, 45 araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopterle hem karada, hem de suda çalışmalar yürütülüyor. İş makineleri de bölgede oluşan yığınları kaldırıyor. Ekipler tarafından bölgedeki her yere bakılıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Arama çalışmaları

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Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/DÜZCE,