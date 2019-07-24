Son Dakika Haberleri: Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor (3)
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Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor (3)

1 saat önce

BÖLGEDE GÖREV YAPANLARA AŞI YAPILDIDüzce'de sel felaketinin yaşandığı ve kayıp 2 çocuğun arama çalışmalarının sürdüğü Uğurlu köyünde Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, arama-kurtarma çalışmasında görev alan ekibe aşı yapıldı.

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BÖLGEDE GÖREV YAPANLARA AŞI YAPILDI
Düzce'de sel felaketinin yaşandığı ve kayıp 2 çocuğun arama çalışmalarının sürdüğü Uğurlu köyünde Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, arama-kurtarma çalışmasında görev alan ekibe aşı yapıldı. Ayrıca çalışmalara katılan her kurumdan kişilere ve gazetecilere de tetanos aşısı yapıldı.


İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:30 Kaynak: DHA
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