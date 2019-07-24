Son Dakika Haberleri: Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor (4)
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Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor (4)

29 dakika önce

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİUğurlu köyünde meydana gelen sel felaketinde kaybolan Kaan Töngel (3) ve Sinem Kaplan'ı (7) arama çalışmalarına, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle ara verildi.

Düzce'de selde kaybolan 2 çocuk aranıyor (4), System.String[]

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
Uğurlu köyünde meydana gelen sel felaketinde kaybolan Kaan Töngel (3) ve Sinem Kaplan'ı (7) arama çalışmalarına, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle ara verildi. Sabah saatlerinden beri bölgenin çeşitli yerlerine dağılan ekipler geri çekildi. Arama çalışmalarının yağmurun dinmesiyle yeniden başlayacağı öğrenildi.


Bora Füzesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:11 Kaynak: DHA
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