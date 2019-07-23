DÜZCE'DE SELDE KAYBOLAN 4 KİŞİ ARANIYOR
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DÜZCE'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 3'ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:37 Kaynak: DHA
DÜZCE'nin Akçakoca
ve Cumayeri
ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 3'ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Düzce
'de Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesinin Esmahanım köyü oldu. Selde, 4'ü çocuk, 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere toplam 7 kişi kayboldu. Cuma günü eşi ve çocuğuyla birlikte kaybolan Fatma Töngel'in (42) cesedi bulundu. Pazar günü ise Cengiz Töngel'in (53) cesedi, dün de 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesedi bulundu. Arama çalışmaları, kayıp 4 kişiyi bulmak için bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD
, UMKE, AKUT, İHH
, AKUT, itfaiye ve DAKE ekiplerinden oluşan 213 kişilik ekip, 45 araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopterle hem karada hem de denizde aranıyor. Çalışmalar Esmahanım ve Uğurlu köyleri arasındaki bölge ile Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleşim noktasında yoğunlaştırıldı. Bölgede her taşın altına bakılarak iz-takip köpekleri ile bölge karış karış taranıyor. Su altı ekipleri de suyun altındaki her noktaya bakarak, kayıplara dair iz arıyor.
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