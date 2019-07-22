Düzce'de selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)
2 saat önce
KIZ ÇOCUĞU CESEDİ BULUNDUDüzce'nin Akçakoca ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgede bir kız çocuğu cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:00 Kaynak: DHA
KIZ ÇOCUĞU CESEDİ BULUNDU
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgede bir kız çocuğu cesedi bulundu.
Akçakoca'da 2 kişinin cesedi bulunurken, kaybolan 5 kişinin bulunması için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bugün, Esmahanım Köyü Aşağı Mahalle'de selden sürüklenen bir barakanın içesinde kız çocuğu cesedi bulundu. Ekipler çocuğun kimliğini tespit etmeye çalışıyor.
AKÇAKOCA(Düzce), -
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