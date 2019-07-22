ÇOCUK CESEDİ BULUNDU

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 7 kişiden birinin daha cesedi bulundu. Kız çocuğuna ait olduğu öğrenilen cesedin henüz kimliği belirlenemezken, zor araziden çıkarılan ceset Sağlık Bakanlığı'na ait arazi tipi ambulansla bulunduğu yerden alındıktan sonra Esmahanım köyü mevkii üzerinden Akçakoca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin çürümesi nedeniyle taşındığı ambulanstaki sağlık personellerinin maske taktığı görüldü.

KIZ ÇOCUĞUNUN BULUNDUĞUNU HELİKOPTERDE ÖĞRENDİ

Düzce Valisi Zülkif Dağlı sel felaketinde kaybolan 4 çocuktan birinin bulunduğunu bölgede arama çalışması yapan helikopterde olduğu sırada öğrendi. DHA ekibinin de bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterde açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Şimdi helikopterde aldığımız habere göre bir tane çocuğumuz bulundu. Muhtemelen kız olduğu düşünülüyor." dedi.

Vali Dağlı, kayıp 4 kişinin en kısa zamanda bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Çalışmalarımız gayet güzel bütün ekiplerimiz burada 700 personel 318 araç burada çalışma yapıyor. Arama ekibinde ise 234 personelimiz aktif olarak çalışıyor. Helikopter ve arama araçlarımız aktif olarak görev yapıyor." diye konuştu.

