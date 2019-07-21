Son Dakika Haberleri: Düzce'de selde kaybolan 6 kişinin arama çalışmaları sürüyor
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Düzce'de selde kaybolan 6 kişinin arama çalışmaları sürüyor

1 saat önce

DÜZCE'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçesinde meydana gelen sel felaketinde Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 4'ü çocuk, 6 kişiyi arama çalışmaları Uğurlu köyünde devam ediyor.

Düzce'de selde kaybolan 6 kişinin arama çalışmaları sürüyor, System.String[]
DÜZCE'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçesinde meydana gelen sel felaketinde Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 4'ü çocuk, 6 kişiyi arama çalışmaları Uğurlu köyünde devam ediyor.
Düzce'de Çarşamba günü meydana gelen selden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesinin Esmahanım köyü oldu. Selde, 4'ü çocuk, 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere toplam 7 kişi kayboldu. Önceki gün yapılan aramalarda, eşi ve çocuğuyla birlikte kaybolan Fatma Töngel'in (42) cesedi bulundu. Fatma Töngel, dün toprağa verildi. Kayıp 6 kişiye ise ulaşılamadı.
Arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Hem karada hem derede hem de havadan drone ile yapılan çalışmalar, Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki bölgede yoğunlaştırıldı.
Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT ve DAKE ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 kişi bölgedeki her çalının altına bakarak arama çalışmasını sürdürüyor.


Uğurlu, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:06 Kaynak: DHA
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