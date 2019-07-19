Düzce'de selde kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları başladı (4)
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KAYIP 7 KİŞİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDIDüzce Valiliği, Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde selde kaybolan 7 kişinin isimlerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:05 Kaynak: DHA
KAYIP 7 KİŞİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde selde kaybolan 7 kişinin isimlerini açıkladı. Selde, Nilgün Kaplan (39), çocukları Funda Kaplan (9), ikizleri İlayda Sinem ve Sanem Kaplan (7), Cengiz (55) ve Fatma Töngel (42) çifti ile çocukları Kağan Töngel (3) kayboldu.
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