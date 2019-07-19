Son Dakika Haberleri: Düzce'de selde kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları başladı (4)
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Düzce'de selde kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları başladı (4)

1 saat önce

1 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDUDüzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi denizde görüldü.

Düzce'de selde kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları başladı (4), System.String[]

1 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi denizde görüldü. Helikopter ile denizdeki cesedin alınması için çalışma yapılıyor.

KAYIP 7 KİŞİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde selde kaybolan 7 kişinin isimlerini açıkladı. Selde, Nilgün Kaplan (39), çocukları Funda Kaplan (9), ikizleri İlayda Sinem ve Sanem Kaplan (7), Cengiz (55) ve Fatma Töngel (42) çifti ile çocukları Kağan Töngel (3) kayboldu.

DÜZCE-DHA


Helikopter, Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:55 Kaynak: DHA
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