Son Dakika Haberleri: Düzce'de selde kaybolan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Düzce'de selde kaybolan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

1 saat önce

Düzce'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 5 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Düzce'de selde kaybolan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı, System.String[]
Düzce'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 5 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Küçük bir kız çocuğuna ait olduğu belirlenen ceset morga kaldırıldı.

Düzce'de 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım Köyü'nde yaşayan 4'ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları sırasında Esma Töngel'in cesedi, Esmahanım Köyü ile Uğurlu Köyü arasındaki dere yatağında, eşi Cengiz Yöngel'in ise Kıran deresi ile Melen çayının birleştiği yerde bulunmuştu. Sabah saatlerinde başlayan arama çalışmaları sonrasında ise bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Kız çocuğuna ait olduğu belirlenen ceset, kimlik tespit çalışması için Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - DÜZCE
Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Halk otobüsünde elle tacize 2 yıl 1 ay hapis! "Babam yaşındasın, utanmıyor musun?" Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Camiye bırakılan bebeğin yaşadığı dram ortaya çıktı Arkadaşlık isteğini reddeden kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 17:00:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de selde kaybolan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]