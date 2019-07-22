Düzce'de selde kaybolan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı
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Düzce'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 5 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:19 Kaynak: İHA
'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 5 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Küçük bir kız çocuğuna ait olduğu belirlenen ceset morga kaldırıldı.
Düzce'de 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca
ilçesine bağlı Esmahım Köyü'nde yaşayan 4'ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları sırasında Esma Töngel'in cesedi, Esmahanım Köyü ile Uğurlu Köyü arasındaki dere yatağında, eşi Cengiz Yöngel'in ise Kıran deresi ile Melen çayının birleştiği yerde bulunmuştu. Sabah
saatlerinde başlayan arama çalışmaları sonrasında ise bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Kız çocuğuna ait olduğu belirlenen ceset, kimlik tespit çalışması için Akçakoca Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. - DÜZCE
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