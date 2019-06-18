Son Dakika Haberleri: Düzce'de selde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Düzce'de selde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

44 dakika önce

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde aniden bastıran yağmur nedeniyle sel meydana geldi.

Düzce'de selde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı, System.String[]
DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde aniden bastıran yağmur nedeniyle sel meydana geldi. Evlerinde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Hacıyakup köyü mevkiinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle sel baskınları meydana geldi. Aşırı yağışta taşan derelerin üzerinde bulunan köprü yıkılarak kullanılmaz hale geldi. Bölgede 20'ye yakın ev sular altında kaldı. Sel baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İl Özel İdaresi, DSİ ve Gölyaka Belediyesi ekipleri ise suların taşkına neden olmaması ve zararın artmaması için dere yataklarını açma çalışması başlattı.


- Zce
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:08 Kaynak: DHA
İtfaiye, Gölyaka, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aşırı yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybetti Ağrı'da feci olay: Anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti Herkes korku içinde izledi! Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı Bacadaki alevleri gören vatandaşlar, minare yanıyor zannedip hemen ihbarda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 21:52:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de selde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]