Son Dakika Haberleri: Düzce'de, selde ölen kişinin kimliği tespit edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Düzce'de, selde ölen kişinin kimliği tespit edildi

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen selde kaybolan 7 kişiden, cesedine ulaşılan kişinin Fatma Töngel (42) olduğu tespit edildi.

Düzce'de, selde ölen kişinin kimliği tespit edildi, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen selde kaybolan 7 kişiden, cesedine ulaşılan kişinin Fatma Töngel (42) olduğu tespit edildi.

Düzce'de meydana gelen sel felaketinde, Akçakoca İlçesi Esmahanım Köyü'nde kaybolan 7 kişiden birisinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede Esmahanım ile Uğurlu Köyü arasında dere kenarında bulunan cesedin 42 yaşındaki Fatma Töngel'e ait olduğu belirlendi. Töngel'in cesedi bulunduğu alandan alınarak otopsi için Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BOLU
Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2 rengin birleştiği Karadeniz havadan görüntülendi! 7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü'nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı Yaşlı kadınla şoförün tartışması olay oldu! "Psikolojimi bozdun teyze, geç sen kullan" Günlerdir haber alınamayan kadının evinde satırla öldürüldüğü tespit edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 16:50:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de, selde ölen kişinin kimliği tespit edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]