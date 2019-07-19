Düzce'de, selde ölen kişinin kimliği tespit edildi
1 saat önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen selde kaybolan 7 kişiden, cesedine ulaşılan kişinin Fatma Töngel (42) olduğu tespit edildi.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:45 Kaynak: İHA
'nin Akçakoca
ilçesinde meydana gelen selde kaybolan 7 kişiden, cesedine ulaşılan kişinin Fatma Töngel (42) olduğu tespit edildi.
Düzce'de meydana gelen sel felaketinde, Akçakoca İlçesi Esmahanım Köyü'nde kaybolan 7 kişiden birisinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede Esmahanım ile Uğurlu
Köyü arasında dere kenarında bulunan cesedin 42 yaşındaki Fatma Töngel'e ait olduğu belirlendi. Töngel'in cesedi bulunduğu alandan alınarak otopsi için Akçakoca Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. - BOLU
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