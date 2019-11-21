Son Dakika Haberleri: Düzce'de selde zarar gören camide çıkan yangın hasara neden oldu
Son Dakika Güncel Düzce'de selde zarar gören camide çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Düzce'de selde zarar gören camide çıkan yangın hasara neden oldu

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde temmuz ayındaki su baskını ve toprak kaymasında zarar gören köy camisinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Düzce'de selde zarar gören camide çıkan yangın hasara neden oldu, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde temmuz ayındaki su baskını ve toprak kaymasında zarar gören köy camisinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Esmahanım köyündeki camiden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, köy sakinlerinin yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Büyük çapta hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.

Akçakoca ilçesinde 17-18 Temmuz'daki su baskını ve toprak kaymasında en çok zarar gören Esmahanım köyünde 7 kişi hayatını kaybetmişti. Köy camisinin de bulunduğu birçok binada da hasar meydana gelmişti.

Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Messi daha iyi" sözlerini duyan Ronaldo'nun yaptığı hareket şaşırttı!
Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 19:39:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de selde zarar gören camide çıkan yangın hasara neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]