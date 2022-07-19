Düzce'de selde zarar gören su regülatöründe temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de selde zarar gören su regülatöründe temizlik çalışmaları sürüyor

19.07.2022 17:43
Düzce'de selde zarar gören su regülatöründe temizlik çalışmaları sürüyor

Düzce'de selin ardından zarar gören içme suyu ana regülatöründe temizlik çalışması devam ediyor.

Düzce'de selin ardından zarar gören içme suyu ana regülatöründe temizlik çalışması devam ediyor.

Kentin su ihtiyacını karşılayan Beyköy beldesindeki Uğur suyunda bulunan ana regülatörün selde zarar gören kısımlarının yeniden arıtma tesisine bağlanması için çalışma yürüten Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, regülatörün girişini tıkayan yığıntıları kaldırmayı sürdürüyor.

Ana regülatöre giden yolun da yapılmasıyla yeni içme suyu isale hattı boruları döşenerek Düzce'ye sağlanan su regülatörü ikiye çıkarılacak.

Su borularının temizlenmesiyle kente su basım denemeleri başlayacak.

YORUMLAR
500
Atatürk'ün Selamlara gelişinin 88. yılı anıldı Atatürk'ün Selamlara gelişinin 88. yılı anıldı
Kaynak: AA

Düzce Belediyesi, Düzce, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de selde zarar gören su regülatöründe temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:36 Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti!
17:18 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız detayı! Düzenlenen etkinlikle tanıtıldı
17:05 Türkiye'yi kasıp kavuracak sıcaklar için uzman önerisi geldi: Bu iki besini mutfaktan çıkarmayın!
17:05 CHP'li Engin Altay'dan AK Partilileri sinirlendirecek KYK açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun çıkışı telaşlandırdı
16:59 Ailesiyle yolda yürüyen kadın bacağından kurşunlandı! O anlar saniye saniye kamerada
16:56 Köprülü kavşak çalışması sırasında korkunç kaza! Yüksek gerilim hattına temas eden talihsiz adam alevlerin ortasında kaldı
16:40 Galatasaray son durumu KAP'a bildirdi! Mostafa Mohamed Nantes'a gidiyor
16:29 Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti?
16:16 İngiltere'de termometreler ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını gösterdi, trenler büküldü
16:06 Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 17:49:51. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de selde zarar gören su regülatöründe temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement