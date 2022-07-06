Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi toprağa verildi

06.07.2022 18:02
Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi toprağa verildi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan ve 9 günün ardından sabah saatlerinde Melen Çayı'nda bulunan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cenazesi defnedildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan ve 9 günün ardından sabah saatlerinde Melen Çayı'nda bulunan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cenazesi defnedildi.

Bayrak'ın (34) Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kaynaşlı Bıçkıyanı Köyü Camisi'ne getirildi. Burada baba Cihan ve anne Dilek ile eşi Elem Bayrak, taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına Bayrak ailesinin akraba ve yakınlarıyla Vali Cevdet Atay, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Naci Akkaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, siyasi parti temsilcileri ve ilgililer katıldı.

Namazın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından cenaze nakil aracına taşınan Bayrak'ın naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Selden etkilenen bölgede 28 Haziran'da kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak için AFAD koordinasyonunda çalışma başlatılmış, su altı ve üstündeki çalışmalarda Bayrak'a ait ayakkabı ve iş makinesi bulunmuştu. Bayrak'ın cenazesi de 400 kişilik ekiple devam eden çalışmalarda kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta Melen Çayı'nın Yayakbaşı köyü mevkisinde sabah saatlerinde bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kaynaşlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

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