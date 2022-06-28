Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor (4) - Son Dakika
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Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor (4)

28.06.2022 09:16

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Vali Cevdet Atay, AA muhabirine, Kaymakamlıkta çalışan bir kepçe operatörünün köprüden geçerken talihsiz bir olay yaşandığını belirtti.

İlk bilgilere göre kepçenin, jandarmayla birlikte geçişi sırasında köprünün bir kısmının çöktüğünü kaydeden Vali Atay, "Köprünün bir tarafı çöküyor, kepçenin bir anda sularda kaybolduğu söyleniyor." dedi.

Atay, hemen bütün ekiplerin harekete geçtiğini ve kepçe operatörünün bulunması için çalışma başlatıldığını aktardı.

Üçköprü mevkisinde ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor (4) - Son Dakika
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