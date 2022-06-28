İlk bilgilere göre kepçenin, jandarmayla birlikte geçişi sırasında köprünün bir kısmının çöktüğünü kaydeden Vali Atay, "Köprünün bir tarafı çöküyor, kepçenin bir anda sularda kaybolduğu söyleniyor." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor (4) - Son Dakika

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