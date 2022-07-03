Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi - Son Dakika
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Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

03.07.2022 19:41
Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi.

Selin yaşandığı bölgede çalışma yürütürken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan çalışmalarda 6'ncı gün tamamlandı.

Kayıp kişiye ait herhangi bir bulguya rastlanmayan bölgede havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın erken saatlerde yeniden başlanacağı belirtildi.

Selden etkilenen bölgede 28 Haziran'da kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak için AFAD koordinasyonunda çalışma başlatılmış, su altı ve üstündeki çalışmalarda Bayrak'a ait ayakkabı ve iş makinesi bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Kaynaşlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi - Son Dakika
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