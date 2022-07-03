Selden etkilenen bölgede 28 Haziran'da kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak için AFAD koordinasyonunda çalışma başlatılmış, su altı ve üstündeki çalışmalarda Bayrak'a ait ayakkabı ve iş makinesi bulunmuştu.

Kaynak: AA

Kaynaşlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi - Son Dakika

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