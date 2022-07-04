Son dakika haberleri | Sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

04.07.2022 19:20

Son dakika gelişmesine göre Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi.

Selin yaşandığı bölgede çalışma yürütürken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak için başlatılan arama çalışmalarının 7. gününde de sonuç alınamadı.

Dere yatağı ve Melen Çayı boyunca tarama yapan AFAD, JAK, İHH, itfaiye ekipleri ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçlarının ara verdiği çalışmalara, yarın erken saatlerde yeniden başlayacağı öğrenildi.

Selden etkilenen bölgede 28 Haziran'da kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak için AFAD koordinasyonunda çalışma başlatılmış, su altı ve üstündeki çalışmalarda Bayrak'a ait ayakkabı ve iş makinesi bulunmuştu.

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Son dakika haberleri | Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen sudaki çalışmalara ara verildi Son dakika haberleri | Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen sudaki çalışmalara ara verildi Son Dakika | DÜZCE- Sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi Son Dakika | DÜZCE- Sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi - Son Dakika

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