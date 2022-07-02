Köydeki kahvehane ve bakkal gibi bazı iş yerleri de açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Düzce'de selin etkilediği İçmeler köyünde yaşam normale dönmeye başladı - Son Dakika

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