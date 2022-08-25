Semt pazarına giden traktör ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Semt pazarına giden traktör ile tır çarpıştı: 1 yaralı

25.08.2022 09:39
Semt pazarına giden traktör ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Düzce'de semt pazarına gitmek için D-655 karayolunda karşıdan karşıya geçen traktör ile tır çarpıştı.

Düzce'de semt pazarına gitmek için D-655 karayolunda karşıdan karşıya geçen traktör ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör savrulurken traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza, Düzce'nin Boğaziçi beldesinde meydana geldi. Boğaziçi Beldesi'nde kurulan semt pazarına gitmek için D-655 karayoluna çıkan Nihat A. idaresindeki 14 FF 579 plakalı traktör ışıklı kavşakta karşıdan karşıya geçmek için hareket etti. Bu sırada Düzce istikametinden Akçakoca istikametine gitmekte olan E.B.'nin kullandığı tır ile traktör ışıklı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ve römorku sürüklendi. Kazada traktör sürücüsü N.A. yaralandı.

Yaralı sürücüye olay yerine gelen acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Semt pazarına giden traktör ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Semt pazarına giden traktör ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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