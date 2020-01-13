Düzce'de servis minibüsü park halindeki iki araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de servis minibüsü park halindeki iki araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Düzce'de servis minibüsü park halindeki iki araca çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Düzce'de kontrolden çıkan servis minibüsünün park halindeki iki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Düzce'de servis minibüsü park halindeki iki araca çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Düzce'de kontrolden çıkan servis minibüsünün park halindeki iki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nalbantoğlu Mahallesi'nde seyreden Erdal E. idaresindeki 81 S 0511 plakalı servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızla ilerledi.

Yaklaşık 100 metre ilerleyen servis minibüsü, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil ile servis minibüsüne çarparak durabildi.

Sürücü Erdal E, kazanın ardından direksiyonda fenalaştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla sürücüyü sedyeye alarak ambulansa taşıdı. Erdal E, Düzce Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:54 Kaynak: AA
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