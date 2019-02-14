Son Dakika Haberleri: Düzce'de Servis Minibüsünün Otomobile Çarptığı Kaza

Düzce'de Servis Minibüsünün Otomobile Çarptığı Kaza

2 saat önce

Düzce'de işçileri taşıyan minibüsün otomobile çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan servisin sürücüsü, 3 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Düzce'de Servis Minibüsünün Otomobile Çarptığı Kaza, System.String[]
Düzce'de işçileri taşıyan minibüsün otomobile çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan servisin sürücüsü, 3 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 11 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan servis minibüsü sürücüsü Ali Çakır (70), hayatını kaybetti.

Çakır'ın cesedi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Düzce'de, 11 Şubat'ta Ali Çakır yönetimindeki 81 S 0647 plakalı servis minibüsü, D-100 kara yolu Kaynaşlı ilçesi Doğanlı mevkisinde önünde seyreden Ömür Öztürk (40) idaresindeki 06 EF 2058 plakalı otomobile çarpmış, minibüs, daha sonra bir lokantaya girerek durabilmişti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ömür Öztürk ile oğlu Kerem Öztürk (16), minibüs şoförü ile 10 yolcu çevredeki hastanelere kaldırılmış, otomobil sürücüsü Öztürk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:11 Kaynak: AA

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