Düzce'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Düzce'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı Kuşoğlu köyü sapağı mevkisinde, Hasan Yasin Çelik idaresindeki trafik tescili bulunmayan plakasız motosiklet, Yusuf Çiçek yönetimindeki 81 S 0045 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çelik, çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cenazesi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Servis şoförü Çiçek ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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