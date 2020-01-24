Düzce'de, Şeyh Sabri'nin Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılmasına tepki - Son Dakika

Düzce'deki bazı sivil toplum kuruluşları, Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Harem-i Şerif'e bir hafta giriş yasağı getirilmesine tepki gösterdi.

İsrail güçleri tarafından Şeyh Sabri'nin evine düzenlenen baskını ve onun Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılmasını kınamak amacıyla sabah namazının ardından Cedidiye Cami önünde kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının adına basın açıklamasını okuyan Düzce İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği Başkanı Osman Altundal, İsrail'in, Sabri'yi insanları cuma hutbesinde provoke ettiği iddiasıyla gözaltına aldığını belirterek, bir hafta süreyle Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getiren İsrail'in süreyi bir yıla çıkarmak istediğini aktardı.

Kudüs halkının bu cumayı "Umut Cuma"sı ilan ettiğini ifade eden Altundal, Kudüs halkının rahmet kapısı yasağına karşı yükselteceği sese tüm dünya Müslümanlarının karşılık vermesini beklediklerini kaydetti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın değil içine herhangi bir taşına bile müdahale etmesini kabul edemeyeceklerini vurgulayan Altundal, şunları söyledi:

"Tüm dünyaya en yüksek sesimizle haykırmalıyız çünkü bu meseleyi kabullenmek Mescid-i Aksa'nın bölünmesini kabul etmektir ki bu Müslüman alemi için bir kıyamettir. Şeyh İkrime Sabri gibi ömrünü Mescid-i Aksa'ya adamış birinin yasaklanması ile aynı anlama geldiğini anlamalı ve bunun kabul edilemez bir şey olduğunu haykırmalıyız. Bütün sivil toplum kuruluşları olarak toplumun her kesimine meselenin önemini anlatmalı ve insanları bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Bundan sonraki süreçte de Mescid-i Aksa'da yaşanan olayları yakından takip edeceğimizi buradan bir kere daha ilan etmek istiyoruz."