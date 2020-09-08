Düzce'de seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Akçakoca istikametinde seyreden A.K. idaresindeki 81 AVV 025 plakalı otomobil, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Kabalak rampaları mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sürücü, araçtan inerek uzaklaştı.

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